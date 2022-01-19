Çorum aşılama oranında 17.’nci
Güncel 19.01.2022, 18:51
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Çorum, ülke genelinde aşılama oranında 81 il arasında 17. sırada yer aldı.
Sağlık Bakanlığı’nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) Aşısı Bilgilendirme Platformu üzerinden paylaştığı güncel rakamlara göre Çorum’da en az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus oranı yüzde 84.1’e ulaştı.
Aşı çalışmalarında en başarılı şehirlerin başında gelen Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa ilk 10 sırayı aldı. Çorum’da ise aşı oranı yüzde 84.1’e ulaştı. Aşı çalışmalarında 17’nci sıraya yükselen Çorum, mavi kategorideki iller arasında yer alıyor.
(Haber Merkezi)
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