“Çorum artık küresel oyuncu”

Dünya Gazetesi’nin Çorum ekine yaptığı değerlendirmede, savunma sanayi sektörüne yönelik gelişmeleri vurgulayan Başaranhıncal, orta ve yüksek ölçekli teknolojinin üretim üssü olma çabalarına değinerek, “Girişimci ve yenilikçi bir Anadolu kenti olan Çorum, 2.5 milyar dolar dış ticaret hacmiyle tüm dünyaya erişimi olan küresel bir oyuncu” ifadesini kullandı.

