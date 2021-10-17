“Çorum artık küresel oyuncu”
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum’un, Samsun, Amasya ve Tokat illerini de kapsayan TR 83 bölgesinde ihracatın yüzde 51.6’lık payına sahip olduğunu, 200 ihracatçı firmanın 136 ülkeye ihracat yaptığını belirterek, son 50 yılda yerel dinamiklerle sağlanan sanayileşmeye dikkat çekti.
Güncel 17.10.2021, 20:17
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Dünya Gazetesi’nin Çorum ekine yaptığı değerlendirmede, savunma sanayi sektörüne yönelik gelişmeleri vurgulayan Başaranhıncal, orta ve yüksek ölçekli teknolojinin üretim üssü olma çabalarına değinerek, “Girişimci ve yenilikçi bir Anadolu kenti olan Çorum, 2.5 milyar dolar dış ticaret hacmiyle tüm dünyaya erişimi olan küresel bir oyuncu” ifadesini kullandı.
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