Çorum AK Parti’den Milli Birlik Yürüyüşü 

Adalet ve Kalkınma Partisi teşkilatları tarafından Saat Kulesi’nden Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin yapılacağı Kadeş Barış Meydanı’na kadar düzenlenen yürüyüşe AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti İl, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri katıldı.

Ellerinde Türk bayrakları ile Gazi Caddesi üzerinden Valilik karşısındaki Kadeş Barış Meydanı’na kadar yürüyen AK Partililer adına konuşan İl Başkanı Ahlatcı; “Milletlerin tarihinde, varlık-yokluk mücadelesi verdiği, tarihlerine ve geleceklerine yön veren, kaderlerinde dönüm noktası teşkil eden kritik anlar vardır. Türk Milletinin tarihi de benliğinde yer etmiş sarsılmaz değerlerin kazandırdığı zaferlerle doludur. Vatan, din, bayrak, ezan, namus, şeref, özgürlük ve bağımsızlık gibi kutsal değerler söz konusu olduğunda, canını ve kanını esirgemeden mücadele etmeyi ifade eden bu fedakârlık anlayışı milletimizin bu topraklar üzerinde bin yıldır izzetiyle yaşamasını temin etmiştir. 15 Temmuz da milletimizin bir destanıdır” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

