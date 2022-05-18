Çorum AK Parti o mesajla paylaştı
AK Parti Teşkilatları, AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajını, TBMM’de partisinin grup toplantısına katılımını Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ın görseliyle paylaştı.
Güncel 18.05.2022, 22:34
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Fotoğrafta Milletvekili Ceylan, Erdoğan’ın grup salonuna girişini diğer milletvekilleriyle birlikte ayakta alkışlarla karşılıyor.
AK Parti Çorum Teşkilatı’nın paylaşımında, Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kürsüde dünya ve ülke gündemine ilişkin yaptığı konuşmadaki şu sözleri yer aldı: “Eğer gerçekten Atatürk hassasiyetleri olsaydı, havalimanı tabelasından önce kendilerine ‘Mustafa Kemal’in itleri’ diyenlerden hesap sorarlardı. 2023 bizim için bir final değil, büyük ve güçlü Türkiye hedefi için yeni bir milat, yeni bir başlangıç olacaktır.”
Milletvekili Ceylan da, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan mesajları paylaştı
(Haber Merkezi)
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