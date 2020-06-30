Çorum AFAD’dan deprem bölgesine personel desteği

Öte yandan Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 15 Haziran 2020 tarihinde saat 17.24'te meydana gelen deprem sonrası da Afet ve Acil durum ile ilgili (Afet alanlarında Ortofoto ) çalışması yapmak üzere Çorum’da görevli Endüstri Müh. Ali Uslu, Jeofizik Müh. İsa Doğanay, İnşaat Teknikeri Erdal Uysal ve Şoför Alper Erdemirci’ görevlendirildi.(Haber Merkezi)