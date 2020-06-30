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Çorum AFAD’dan deprem bölgesine personel desteği
Elazığın sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen deprem sonrası afetzedelerin hak sahipliği ile ilgili çalışmalara katılmak üzere Çorum AFAD İl Müdürlüğü tarafından personel gönderildi. AFAD personelinden Harita Mühendisi Burcu Demir, İnşaat Yüksek Mühendisi Abdülkerim Şener ve Şoför Özcan Çelik görevlendirildi.
Güncel 30.06.2020, 21:15
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Öte yandan Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 15 Haziran 2020 tarihinde saat 17.24'te meydana gelen deprem sonrası da Afet ve Acil durum ile ilgili (Afet alanlarında Ortofoto ) çalışması yapmak üzere Çorum’da görevli Endüstri Müh. Ali Uslu, Jeofizik Müh. İsa Doğanay, İnşaat Teknikeri Erdal Uysal ve Şoför Alper Erdemirci’ görevlendirildi.(Haber Merkezi)
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