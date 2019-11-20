Çorum ADD ve Hacı Bektaş’tan Eğitim-Sen’in mitingine destek

Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Mustafa Gül ve beraberindeki heyet mitinge destek ve davet etmek için siyasi partiler ve bazı sivil toplum kuruluşlarına başlattığı ziyaretlerini Çorum Atatürkçü Düşünce Derneği ile Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi ile devam etti.

“Haklarımız, geleceğimiz ve öğrencilerimizin eğitim hakkı için 23 Kasım’da Ankara alanlardayız” diye konuşan Mustafa Gül, Eğitim-Sen Çorum Şubesi Yürütme Kurulu üyeleriyle birlikte Ankara eylemi için destek istemek amacıyla ilk olarak ADD Çorum Şubesi’ni ziyaret etti. ADD Başkanı Uğur Demirer ve üyelerle görüşen Mustafa Gül, Türkiye’de 18 milyon öğrenci, 1 milyon eğitimci bulunduğunu, aileleriyle birlikte eğitimin toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bir konu olduğunu hatırlattı. Eğitim emekçilerinin yıllardır yaşadığı sıkıntılara somut çözümler üretmek, özlük hakları, öğrencilerin eğitim hakkı için 23 Kasım’da Ankara’da alanlarda olacaklarını söyleyen Gül, “İki aydır bu sorunları değişik araçlarla dile getiriyor aynı zamanda da imza topluyorduk. Topladığımız imzaları Genel Merkeze yolladık. Bu imzalar yarın Eğitim-Sen Genel Merkezi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na iletilecek. Cumartesi günü yapılacak olan mitinge de tüm Çorumluları davet ediyoruz” dedi.

Ziyaret nedeniyle teşekkür ederek eğitimin toplumda yaşayan herkesin paydaşı olduğu bir konu olduğunu, ayrıca devletin üç önemli görevinden birinin de (eğitim-sağlık ve güvenlik) bu konu olduğunu hatırlatan ADD Şube Başkanı Uğur Demirer de Eğitim-Sen’in mitingine tam destek sözü verdi.

Türkiye’de eğitimin ticari bir sektör haline getirildiğini, aklı ve bilimi öne alan parasız bir eğitim yerine akıl dışı uygulamaların yaygınlaştığı bir dönem yaşandığını ve eğitim çalışanlarının son 50 yıldır hak ve gelir kaybına uğradığını dile getiren emekli eğitimci Uğur Demirer “Bu anlamda Eğitim-Sen’in düzenlediği mitinge destek sunacağımızı kamuoyu ile paylaşıyorum” dedi.

Eğitim-Sen Şube Başkanı Mustafa Gül ve beraberindeki heyet daha sonra ise Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’ni ziyaret etti. Vakıf Başkanı Nurettin Aksoy ve yönetimi ile görüşen Eğitim-Sen yöneticileri buradan da mitinge destek açıklamasının gelmesiyle ziyaretten memnun ayrıldı.

(Volkan SINAYUÇ)