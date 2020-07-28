Çorumda “Çorum Adalet Derneği” kuruldu. Kuruculuğunu Av.Yakup Alar’ın yaptığı derneğin kuruluş tüzüğünde dernek amacının “Türk hukukunun gelişmesine, Türkiye’de hukuk devleti ilkesinin kurum ve kurallarıyla yerleşmesine, adaletin korunması ve geliştirilmesine, toplumsal ya da bireysel şiddet, terör, soykırım, işkence vs benzeri suçların bertaraf edilmesi, suç mağdurlarının korunması ve suçluların cezalandırılması maksadıyla hukukun izin verdiği ve mevzuatın çizdiği sınırlar dahilinde ulusal ve uluslararası mecrada mücadele etmek, toplumsal ve sosyal olaylar karşısında yerli ve milli bir anlayışla faaliyet, görüş, açıklama, toplantı, seminer, konferans gibi faaliyetlerde bulunmak, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek “ olduğu dile getirildi. Açıklamada, Sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösterecek olan derneğin özellikle toplumsal ve sosyal olaylar karşısında yerli ve milli bir anlayışla hukuki görüş açıklamak toplumun bilinçlenmesi konusunda katkıda bulunmak ve bu yönde faaliyette bulunmayı hedeflediği kaydedildi. (Haber Merkezi)