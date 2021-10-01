Çorum'a 14 sağlık çalışanı atandı
Çorum'a Sağlık Bakanlığı tarafından çeşitli alanlarda olmak üzere 14 sağlık çalışanı ataması yapıldı.
Güncel 01.10.2021, 19:46
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AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Çorum'a çeşitli alanlarda 14 sağlık çalışanın atandığını açıkladı.
AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı'nın verdiği bilgilere göre, Çorum'un taleplerinin Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya iletmelerinin ardından, talimat doğrultusunda 2021/2 açıktan atama kurasında Çorum’a 4 diş hekimi, 4 uzman hekim, 1 pratisyen hekim, 5 eczacı olmak üzere 14 sağlık çalışanının atandığını açıkladı. (Haber Merkezi)
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