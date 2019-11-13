Çorum, 303 bin 150 fidan dikerek Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Türkiye genelinde önceki gün saat 11.11’de yaklaşık 13 milyon fidanın 2023 sahada dikilmesi ile başlayan etkinlikler kapsamında Çorumlular Endonezya'ya ait olan 232 bin 647 fidanlık “1 saat içinde en fazla fidan dikme” rekorunu 303 bin 150 fidan dikimiyle kırılarak Türkiye adına tescil ettirmeyi başardı.

Çorumun rekorunu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı. Pakdemirli; “Geleceğe nefes ilk dünya rekorunu kırdı. Ağaç sevgisi ve orman bilinci dünyaya örnek bir seferberlik oldu. 11 milyon fidanın tamamı sahiplenildi” dedi.

“ÇORUM REKORU KIRDI”

Türkiye’de 81 ilde 2023 noktada yapılan etkinliğini önemli noktalarından biri olan Çorum’un adını Guinness Rekorlar Kitabı'na altın harflerle yazdırdığını belirten Bakan Pakdemirli, Çorum’da 3 bin kişinin katılımı ile dikilen 303 bin 150 fidanla yeni rekorun Türkiye adına tescil ettirildiğini bildirdi. Bu kapsamda Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye temsilcisi ve hakemi Şeyda Subaşı Gemici Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’ye tescil belgesini takdim etti.

“KAMPANYA ÖRNEK OLDU”

“Geleceğe Nefes” kampanyasının ilk dünya rekorunu kırdıklarını belirten Pakdemirli; “Ağaç sevgisi ve orman bilinci dünyaya örnek bir seferberlik oldu. Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen Milli Ağaçlandırma Günü 11 Kasım’da 81 ilde 2023 noktada 11 milyon fidan 1 milyon kişi tarafından 3 saatte toprakla buluştu. Fidan dikim törenlerinde vatandaşlarımız 7’den 77’ye 81 ilde katıldı. Belli bir zaman önce bu planlamayı yaptık. Buradaki ana amaç fidan dikmeyi sahiplendirmekti. Bağış konusunda ön plana almadan imkanlar sağladık. Vatandaşlarımızın önemli bir kısmı sahiplenmeyi tercih ederken bir kısmı bağış yapmak suretiyle bu kampanyaya destek oldular” dedi.

“15 MİLYON ADET FİDAN SAHİPLİ”

Projenin daha fazla rekora aday olma ihtimalinin bulunduğunu belirten Pakdemirli, “11 milyon fidanı 11 Kasım’a yakın bir tarihte sahiplendirir miyiz diye yola çıktık ve sayı 15 milyona çıktı. 11 milyon fidanda durmak vardı ya da talebe karşılık vermek vardı. Biz dedik ki 20 milyona kadar olan fidanı Kasım ayı içinde toprakla buluşturabiliriz. Orman teşkilatımız 20 milyona kadar olan sahiplenmeleri bu ay içinde yapacak. 11 milyonun üzerine sahiplenilmesi planlanan 9 milyon fidanın yarıya yakını sahiplenildi. Bugün itibariyle 15 milyon üzerinde fidan sahiplenilmiş durumda” ifadelerini kullandı.

“11 KASIM ARTIK MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ”

Vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiye teşekkür eden Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, “Bu projenin ilgi alaka göreceğini bilerek yola çıktık. Bu ilginin alakanın böyle yoğun olacağını, bakanlık projesi değil, milletin projesi, memleket meselesi haline geleceği konusunda böyle bir beklenti içinde değildik. Bu bir proje olarak başladı. Sonrasında Cumhurbaşkanımız tarafından Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi. 11 Kasım Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece ilelebet Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanacaktır” dedi.

“GÖREVİMİN EN MUTLU ANINI DÜN YAŞADIM”

Toplumun her kesiminden projeye katılım olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, “Ben etkileyen 2 önemli kare oldu. 3 yaşındaki çocuğun verdiği poz ve bir dedenin eğimli bir yamaçta elinde bir sopa yamaca tutunarak fidan dikiyor olması. Bu duygu anları dün yaşadım. Bakanlık görevimin en mutlu anını dün yaşadım diyebilirim. Dün fidan diktiğimiz alanlardan biri Çorum, dünya rekoru beklentimiz var diye açıklamıştık. Endonezya’ya ait olan rekoru kırarak 3 bin kişinin katılımıyla Türkiye adına tescil edildi” şeklinde konuştu.

“REKOR TESCİL EDİLDİ”

Seferberlik kapsamında fidan dikilen önemli noktalardan birinin Çorum olduğunu hatırlatan Bakan Bekir Pakdemirli, burada Guinness Dünya Rekoru denemesi yapıldığını söyleyerek, “Daha önce 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya’ya ait olan ‘1 saatte en fazla fidan dikme’ dünya rekoru, dün Çorum’da 3 bin kişinin katılımı ile dikilen fidanlarla Türkiye adına tescil ettirildi” şeklinde konuştu.

Çorum ili Celilkırı mevkindeki rekor denemesinde 3 bin kişinin yanı sıra 1 mimar, 2 spor hakemi, 2 serbest orman mühendisi, 70 bağımsız gözetmen ile kurumdan görevli 80 kişilik bir ekibin de olduğunu aktaran Pakdemirli, “60 parsele bölünen sahada her bir parselde bulunan bağımsız gözlemciler sonuçları bir tutanakla Guinness resmi hakemine teslim ettiler, onlar da sonuçları birazdan sizlere ve kamuoyuna açıklayacaklar. Geleceğe Nefes Seferberliği ile Türkiye adına tescil ettirilmesi hedeflenen diğer Guinness Dünya rekoru ise ‘Dünyanın en büyük online fidan diken insan fotoğrafı albümü’ olacak” diye konuştu.

Guinnes Türkiye Temsilcisi ve hakemi Şeyda Subaşı Gemici ise törende yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Şu anki rekor Endonezya’ya 232 bin 647 ağaç ile aittir. Büyük bir mutlulukla bir saat içinde en çok ağaç dikme rekorunu Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğüne 303 bin 150 ağaç ile resmi olarak ait olduğunu onaylıyorum”

(İHA)