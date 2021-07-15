ÇORİMDER ile Eğitim Bir Sen İHO’lar için işbirliği yapacak

Boyraz, Önder İmam Hatipliler Derneği’nin İstanbul Büyük Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu'nda yapılan 58’inci Genel Kurulu’nda tekrar yönetim kurulu listesinde yer almıştı. Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Çınar, Boyraz’a tekrar ÖNDER Yönetim Kurulu Üye listesinde 3’üncü kez yer almasından dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Sendika olarak STK’lar ile iyi ilişkiler içerisinde bulunmak istediklerini belirten Tekin Çınar, değerler eğitimine önem veren bir sendika olarak, İmam Hatip Okullarının da bu anlamda kuruluşundan günümüze kadar, özellikle 28 Şubat süreci başta olmak üzere değişik engelleme girişimlerine rağmen toplumumuzda kabul gören okullarımız olduğunu vurguladı. Özellikle eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin de eğitimin kalitesinin sürekli artırılması adına gösterdikleri emeğin çok kıymetli olduğunun farkında olduklarını ve sendika olarak da bu anlamda sivil toplum kuruluşlarımız ile ortak projeler geliştirebileceklerini, ÇORİMDER’in de bu STK’lar arasında yer aldığını söyledi. Ayrıca ziyarette sırasında İmam Hatip Okullarında kalitenin artırılması için atılması gereken adımlar konusunda istişarelerde bulunuldu.

İyi dilekleri için Çınar ve yönetimine teşekkür eden Boyraz ise ÖNDER’in 620 civarında işbirliği yaptığı imam hatip derneği olduğunu, 9 olan resmî il temsilcilerinden birisinin de kendisi olduğunu ifade etti. ÖNDER’in 1958 yılında hak arama temelli bir dernek olarak kurulduğunu hatırlatan Ayhan Boyraz, bugün ülkenin en ücra köşelerinde temsil edilen, alanda ülkemizin geçleri iyi eğitim alsınlar diye gayret gösteren ve çok ciddi karşılığı olan bir STK konumuna geldiğine dikkat çekti.

Proje İHO’ları tüm liseler ile yarıştırmak istediklerini söyleyen Boyraz, İHO’larda eğitim kalitesinin ve eğitimcilerin özverisnin daha da yükseltilmesi hususunda sendika ile birlikte hareket etmeye hazır olduklarını dile getirdi. İHO’ların başarı grafiği daha da yükselen okullar haline getirilmesi, bu hususta atılacak adımlarda istişarenin yapıldığı ziyarette, Eğitim Bir-Sen ve ÇORİMDER olarak ortak çalışma yapma kararı alındı.

(Haber Merkezi)

