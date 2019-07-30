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Çöreğinin patentini alarak işini büyüttü

İŞKUR’dan aldığı girişimcilik belgesinin ardından “Karşıyaka Çörekçisi” adı altında kendisine ait bir işyeri açan Şefika Dişyar, aynı zamanda çöreğinin patentini de aldı. 38 yaşında, iki çocuk annesi Şefika Dişyar, “Bir gün eşimle birlikte fırın işletirken müşterilerimizden birisi yanında bir çörek getirdi. Çöreği bize ikram etti öve öve bitiremedi. Ben bu çörekten daha iyisini yapabileceğimi biliyordum ve hemen işe koyuldum. Yaptığım çörekle diğer çöreği fırınımıza gelen müşterilere tattırdım. Çöreklerden tadan müşteriler benim çöreğimi daha çok beğendi. Bu ben de müthiş bir özgüven yarattı. Fırınımızda günlük 50 çörek yaparak işe başladım. Daha sonra İŞKUR‘un açtığı ‘Girişimcilik Eğitim Programı’ kursuna katıldım. Bu kurstan sonra kendi işyerimi açtım. Bu noktada en büyük desteği eşimden gördüm” dedi.

Çöreğinin patentini alarak işini büyüttü

İŞKUR’dan aldığı girişimcilik belgesinin ardından “Karşıyaka Çörekçisi” adı altında kendisine ait bir işyeri açan Şefika Dişyar, aynı zamanda çöreğinin patentini de aldı. 38 yaşında, iki çocuk annesi Şefika Dişyar, “Bir gün eşimle birlikte fırın işletirken müşterilerimizden birisi yanında bir çörek getirdi. Çöreği bize ikram etti öve öve bitiremedi. Ben bu çörekten daha iyisini yapabileceğimi biliyordum ve hemen işe koyuldum. Yaptığım çörekle diğer çöreği fırınımıza gelen müşterilere tattırdım. Çöreklerden tadan müşteriler benim çöreğimi daha çok beğendi. Bu ben de müthiş bir özgüven yarattı. Fırınımızda günlük 50 çörek yaparak işe başladım. Daha sonra İŞKUR‘un açtığı ‘Girişimcilik Eğitim Programı’ kursuna katıldım. Bu kurstan sonra kendi işyerimi açtım. Bu noktada en büyük desteği eşimden gördüm” dedi.

30 Temmuz 2019 Salı 01:30
Çöreğinin patentini alarak işini büyüttü

Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcı Ahmet Erdem’in işyerini ziyaret ederek çöreklerinin tadına baktığını ve çok beğendiğini anlatan Dişyar, “Çöreklerim Çorum’da çok beğenildi. Siparişlerimi yetiştirebilmek için işyerimi büyüterek yanımda daha çok bayan işçi çalıştırmaya başladım. Çalışan bayanlardan bir tanesi İŞKUR’un açtığı İşbaşı Eğitim Program’ından faydalanıyor. Programı bittiğinde onu da kendi bünyemde çalıştırmaya devam edeceğim.

Yapmış olduğum çöreğin patentini almayı unutmadım. Çörekle başladığım bu yolculuğa turşu, reçel, erişte, yufka ve gözleme satışlarıyla devam ediyorum. İmalatımı devletimizin desteği ile büyütmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

İŞKUR bünyesinde açılan kurslar sayesinde çalışmayan kadınların kendine olan güvenlerinin arttığını ve iş kurma konusunda cesaretlendiklerini belirten Dişyar, “İŞKUR’un uyguladığı projeleri ile kadınlarımızın yanında olduğunu ben bu süreçte yakından gördüm. Şimdiki hedefim KOSGEB desteği ile turşu dükkânı açmak. Benim gibi girişimci olmayı düşünenlere tavsiyem işe başlarken bütün riskleri göz önünde bulundurmaları, dürüstlükten taviz vermemeleri ve kendilerine yardımcı olacak kurumları yakından tanımaları şeklinde olacaktır” dedi. (Haber Merkezi)

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