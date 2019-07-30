Çöreğinin patentini alarak işini büyüttü

Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcı Ahmet Erdem’in işyerini ziyaret ederek çöreklerinin tadına baktığını ve çok beğendiğini anlatan Dişyar, “Çöreklerim Çorum’da çok beğenildi. Siparişlerimi yetiştirebilmek için işyerimi büyüterek yanımda daha çok bayan işçi çalıştırmaya başladım. Çalışan bayanlardan bir tanesi İŞKUR’un açtığı İşbaşı Eğitim Program’ından faydalanıyor. Programı bittiğinde onu da kendi bünyemde çalıştırmaya devam edeceğim.

Yapmış olduğum çöreğin patentini almayı unutmadım. Çörekle başladığım bu yolculuğa turşu, reçel, erişte, yufka ve gözleme satışlarıyla devam ediyorum. İmalatımı devletimizin desteği ile büyütmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

İŞKUR bünyesinde açılan kurslar sayesinde çalışmayan kadınların kendine olan güvenlerinin arttığını ve iş kurma konusunda cesaretlendiklerini belirten Dişyar, “İŞKUR’un uyguladığı projeleri ile kadınlarımızın yanında olduğunu ben bu süreçte yakından gördüm. Şimdiki hedefim KOSGEB desteği ile turşu dükkânı açmak. Benim gibi girişimci olmayı düşünenlere tavsiyem işe başlarken bütün riskleri göz önünde bulundurmaları, dürüstlükten taviz vermemeleri ve kendilerine yardımcı olacak kurumları yakından tanımaları şeklinde olacaktır” dedi. (Haber Merkezi)