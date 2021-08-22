ÇORDEF’den sel bölgesine yardım

Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF), Karadeniz Bölgesi’nde meydana gelen sel nedeniyle mağduriyet yaşayan bölge halkına malzeme ve gıda yardımında bulundu.

ÇORDEF Başkanı İsmail Gölten, ülkenin farklı noktalarında meydana gelen doğal afetlerin ardından hem sahadaki ekiplere hem de ihtiyaç sahiplerine destek verdiklerini belirterek, son olarak Kastamonu-Bozkurt ve Sinop-Türkeli’ne yardımda bulunduklarını bildirdi.

Daha önceden tespit edilen ihtiyaç malzemelerinin bir kısmının Sinop Türkeli’nde görevli Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’ye teslim ettiklerini kaydeden Gölten, yardım kampanyalarına destek veren Ataşehir Kent Konseyi Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Aydoğanoğlu’na ve tüm ÇORDEF mensuplarına teşekkürlerini iletti. (Haber Merkezi)