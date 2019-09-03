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ÇORDEF’den Çiftçi’ye ziyaret

Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF), Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti.

ÇORDEF’den Çiftçi’ye ziyaret

Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF), Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti.

03 Eylül 2019 Salı 22:51
ÇORDEF’den Çiftçi’ye ziyaret

Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF), Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti.

ÇORDEF Başkanı İsmail Gölten, Dünya Çorumlular Platformu Başkanı Tevfik Göktürk, Federasyon Başkan Yardımcıları Mehmet Soydemir, Dursun Ünlü, Zübeyir Haksever, Yasin Caner, Bülent Özkömürcü, Durmuş Sucu ve Genel Sekreter Yalçın Akbay ile Prof. Dr. Yaşar Akbıyık ve Op. Dr. Ahmet Nabi Kızmaz’ın katıldığı ziyarette federasyonun çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mustafa Çiftçi, heyete çalışmalarında başarılar diledi. (Haber Merkezi)

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