Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 15°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
100077
ALTIN
282.903
DOLAR
5.6688
STERLİN
6.9440
EURO
6.2538

ÇORDEF’den ÇESOB’a ziyaret

Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF), ÇESOB Başkanı Recep Gür’ü makamında ziyaret etti.

ÇORDEF’den ÇESOB’a ziyaret

Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF), ÇESOB Başkanı Recep Gür’ü makamında ziyaret etti.

04 Eylül 2019 Çarşamba 22:22
ÇORDEF’den ÇESOB’a ziyaret

Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF), ÇESOB Başkanı Recep Gür’ü makamında ziyaret etti.

Ziyarete, ÇORDEF Başkanı İsmail Gölten, Dünya Çorumlular Platformu Başkanı Tevfik Göktürk, Federasyon Başkan Yardımcıları Mehmet Soydemir, Dursun Ünlü, Zübeyir Haksever, Yasin Caner, Bülent Özkömürcü, Durmuş Sucu ve Genel Sekreter Yalçın Akbay ile Prof. Dr. Yaşar Akbıyık ve Op. Dr. Ahmet Nabi Kızmaz katıldı.

Ziyarette ÇORDEF yönetimi tarafından federasyon faaliyetleri hakkında bilgiler verilerek fikir alışverişinde bulunuldu.

ÇORDEF yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür, yönetime çalışmalarında başarılar dileyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Mehmet Yolyapar'a başsağlığı ziyaretleri ve mesajları
Mehmet Yolyapar'a başsağlığı ziyaretleri ve mesajları
“Doğrudan temin usulü, genel ihale yöntemi değil”
“Doğrudan temin usulü, genel ihale yöntemi değil”
“Yerel basın batıyor”
“Yerel basın batıyor”
Gün boyu kesintisiz kanalizasyon hizmeti
Gün boyu kesintisiz kanalizasyon hizmeti
“Her yerde sevgi ve barış dilini kullanarak, sevgiyi öğretmeliyiz”
“Her yerde sevgi ve barış dilini kullanarak, sevgiyi öğretmeliyiz”
Kaçak avcılara 54 bin para cezası
Kaçak avcılara 54 bin para cezası

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim