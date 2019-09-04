ÇORDEF’den ÇESOB’a ziyaret

Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF), ÇESOB Başkanı Recep Gür’ü makamında ziyaret etti.

Ziyarete, ÇORDEF Başkanı İsmail Gölten, Dünya Çorumlular Platformu Başkanı Tevfik Göktürk, Federasyon Başkan Yardımcıları Mehmet Soydemir, Dursun Ünlü, Zübeyir Haksever, Yasin Caner, Bülent Özkömürcü, Durmuş Sucu ve Genel Sekreter Yalçın Akbay ile Prof. Dr. Yaşar Akbıyık ve Op. Dr. Ahmet Nabi Kızmaz katıldı.

Ziyarette ÇORDEF yönetimi tarafından federasyon faaliyetleri hakkında bilgiler verilerek fikir alışverişinde bulunuldu.

ÇORDEF yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür, yönetime çalışmalarında başarılar dileyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. (Haber Merkezi)