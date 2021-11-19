ÇORDEF kütüphane açıyor
Çorum Dernekler Federasyonu İstanbul Sancaktepe’de kütüphane açmaya hazırlanıyor.
Güncel 19.11.2021, 19:45
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Çorum’u her platformda tanıtmaya çalışan Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF) bu defa da kütüphane açıyor.
İstanbul ÇORDEF (Çorumlu Dernekler Federasyonu), İstanbul Sancaktepe’de Süleyman Gökçe Kütüphanesini kuruyor. Okurlarla kitapları buluşturmayı hedefleyen ÇORDEF, Çorum’un tanıtımına da katkı sunmaya devam ediyor.
(Aliye ÖNCEL)
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