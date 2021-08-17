ÇORBİS’le ‘göç’ etti

Çorum’da bir vatandaş Çorum Belediyesi’nin hayata geçirdiği ÇORBİS Akıllı Bisiklet Sistemi’nden kiraladığı bisiklet ile 65 km yol yaparak Merzifon’a gitti. Vatandaş sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üstüne çekti.

Çorum Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl hizmete sunduğu ÇORBİS Akıllı Bisiklet Sistemi vatandaşlar tarafından büyük ilgi görmüş, 17 bin üyeye ulaşmıştı. ÇORBİS kullanıcılarından Furkan Dokuyucu isimli bir vatandaş ise geçtiğimiz günlerde ÇORBİS’ten bisiklet kiralayarak Buhara Mahallesi’nden yola çıktı ve Merzifon’a ulaştı.

Yaklaşık 62 kilometrelik yolu 4.5 saatte giden Furkan Dokuyucu, yolculuğunu sosyal medya hesabından ‘Ruhumuz Göçebe’ diye paylaşarak, “Çorum Belediyesi’ne ait ve saati 1 TL olan bisiklet ile Amasya/Merzifon’a geldim.” ifadelerini kullandı.

Çorum’da belediyenin yaptığı bisiklet yollarının artırılması gerektiğini belirten Dokuyucu, “Ben ÇORBİS’i günlük hayatta da çok kullandım. Gerçekten güzel ve üst düzey denilebilecek bir bisiklet. Merzifon yolculuğu benim için bir başlangıçtı. Bir sonraki hedefim Samsun’a kadar gidip gelmek” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

