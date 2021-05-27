ÇORBİS’e tandem bisiklet eklendi, elektrikli scooter yolda

Mevcutta 8 mobil istasyon, 96 park ünitesi ve 50 bisikletle hizmet veren ÇORBİS sistemine son olarak tandem (çift kişilik) bisiklet dahil edildi.

Çorum Belediyesi Millet Bahçesi’nde bulunan ÇORBİS istasyonuna eklenen tandem bisiklet hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, ÇORBİS uygulamasının geçen yıldan bu yana başarıyla sürdürüldüğünü belirtti. Çöplü, tandem bisikletin artık hemşehrilerimizin hizmetinde olduğunu belirterek, bundan sonraki süreçte taleplere göre sayının artırılacağını kaydetti. ÇORBİS’in yanı sıra elektrikli scooterların da sisteme dâhil edilmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Çöplü, elektrikli scooterların çok yakında hizmete gireceğini vurguladı.

Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Çorumluların ÇORBİS’e yoğun ilgi gösterdiğini belirterek talepler doğrultusunda yeni çalışmalar gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi.

