Çorbacıoğlu’nun kabrini ziyaret

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un eski belediye başkanlarından Baha Çorbacıoğlu’nun, kendi adını taşıyan Bahabey Çamlığı’ndaki kabrini ziyaret ederek Fatiha okudu.

Merhum Baha Çorbacıoğlu, 1933 yılından başlayıp 1958 yılına kadar üç farklı dönemde toplam 17 yıl belediye başkanlığı yapmış, Gazi ve İnönü caddelerini açarak Çorum’a kent görünümü kazandıran başkan olarak tarihe geçmişti. Dr. Turhan Kılıçcıoğlu ise, 16 yıllık hizmetiyle, Çorbacıoğlu’ndan sonra en uzun görev yapan ikinci başkan. (Haber Merkezi)

