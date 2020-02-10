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Çöplü Mahallesi toplantısı bugün

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çöplü Mahallesi sakinleriyle buluşacak.

Çöplü Mahallesi toplantısı bugün

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çöplü Mahallesi sakinleriyle buluşacak.

10 Şubat 2020 Pazartesi 00:10
Çöplü Mahallesi toplantısı bugün

“Başkanım Mahallemizde Söz Bizde” sloganıyla düzenlenen mahalle buluşmalarının 6’ıncısı bugün saat 16.00'da Hürriyet İlkokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, göreve geldikleri günden beri hep halkın içinde olduklarını, halkın sorunlarını bire bir ilk ağızdan öğrenip çözmek amacıyla başlattıkları mahalle buluşmalarının 6.sının Çöplü Mahallesinde gerçekleştireceklerini söyledi.

“Halkımızla hep iletişim halindeyiz” diyen Başkan Aşgın, “Mahalle buluşmalarımızda belediyemize gelemeyen hemşehrilerimizin biz ayağına gidiyoruz. Mahallemizdeki sorunları muhtarlarımızla gezip yerinde görüyoruz. Çöplü Mahallemizde yapacağımız toplantımızda tüm mahalle sakinlerimizle bir arada olmayı istiyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

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