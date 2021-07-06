Çöpler çiçek oldu

Kentin park ve bahçeleri ile buluşan çiçekler aynı zamanda Ordu, Çorum, Sinop, Amasya ve Tokat olmak üzere bölge illerine de gönderildi. Başkan Mustafa Demir, “Seramız atıklardan elde edilen gazla üretilen elektrik enerjisiyle ısıtılıyor. Bu sayede çevre kirliliğinin önüne geçildiği gibi hem ekonomiye büyük katkı sağlanıyor hem de üretilen çiçeklerle kent güzelleştiriliyor” dedi.

Sadece Samsun'a hizmet vermeyen sera aynı zamanda Karadeniz Bölgesi'ne de hitap ediyor. Serada yetiştirilen çiçekler kamu kurum kuruluşlarının çevre düzenlemelerinden belediyelerin yaptığı park bahçe süslemelerine varıncaya kadar her alanda kullanılıyor. Ordu, Çorum, Sinop, Amasya ve Tokat olmak üzere birçok kente satış yapılıyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalar kapsamında 109 bin 512 çiçek bölgeye gönderildi. Samsun bölgenin tedarik merkezi konumuna geldi.

Samsun ve bölge bu seradan güzelleşiyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Seramız atıklardan elde edilen gazla üretilen elektrik enerjisiyle ısıtılıyor. Bu sayede çevre kirliliğinin önüne geçildiği gibi hem ekonomiye büyük katkı sağlanıyor hem de üretilen çiçeklerle kent güzelleştiriliyor” dedi. Çöp sahasına kurulan sera ile katı atıktan elde edilen enerjiden ciddi gelir sağladıklarını söyleyen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen ise, “Sera 3 bin metrekare alan üzerine kurulu ve 2 milyon 800 bin adet fide yetiştirme kapasitesine sahip. Çöplerden elektrik elde ediyoruz. Onun sonucu oluşan atığı Samsun'un arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamurlarında kullanıyoruz. Yine onun sonucunda ortaya çıkan daha düşük kalorili ısıyı seracılık faaliyetinde Samsun'u güzelleştirmede kullanıyoruz. Sadece şehrimizde değil yetiştirdiğimiz çiçekleri bölge illere de göndererek bütçemize ciddi bir gelir sağlıyoruz. O çiçekler de gördüğünüz gibi şu an rengarenk açtı. İlk etapta 6 farklı bitki türünü yetiştirdik. Atık ısıyla seranın iç ortam sıcaklığını 27 derecede sabit tutarak yıllık 600 kilowat saatlik enerjiyi tasarruf ettik. Türkiye'ye örnek çok verimli bir proje oldu. Evlerde düşünmeden attığımız organik atıklar şehrimizi süsleyen çok güzel çiçeklere dönüştü" dedi.

Tulumen, serada yetiştirilen çiçeklerden 109 bin 512'sinin de Amasya, Ordu, Tokat, Çorum ve Sinop ile kamu kurum kuruluşlarına gönderildiğini de sözlerine ekledi.