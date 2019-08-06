Çölyak’tan yeni proje

Dernek başkanı Fatma Müjgan Demir, “Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı’nın ‘Birlikte Ömür Boyu Glutensiz Yaşam’ isimli projemizi kabul ettiğini büyük bir memnuniyetle dile getirmek istiyorum. Derneğimize katkı sağlayacak bu projemizi kabul eden ‘Sivil Düşün Programı’ yetkililerine, bize çok faydalı ve dolu dolu geçen güzel bir eğitim veren uzmanımız Özgür Kurtuluş’a ve son olarak da projemizi yazıp emek sarf eden Başkan Yardımcımız Dr. Mustafa Azak’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Glutensiz beslenme zorunluluğu bulunan çölyaklıların hayatlarının kolaylaştırılması, bilinçli bir glutensiz diyet yapılmasının sağlanması, sosyal alanlarda çölyaklılara yaşam ve yeme hakkı verilmesine katkı sağlamayı amaçlayarak bu projeyi hayata geçirdik. Bu amacımızı gerçekleştirmek için çeşitli faaliyetler yürüteceğiz ve kamu kurum ve kuruluşları ile iletişime geçerek işbirliği yapmaya çalışacağız. Çölyaklılar için çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

(Haber Merkezi)