“Çölyak ve glutensiz beslenme” hakkında bilgi verdiler

Beslenme ve Diyetetik Kulübü Başkan Yardımcısı Elvan Çokiçli’nin moderatörlüğünde yapılan panelin açılış konuşması, Kulüp Başkanı Ahmet Serhat Afşar tarafından yapıldı. Sağlık Bakanlığı’nın güncen verilerine göre Türkiye’de 25 ile 75 bin arasında tanı almış çölyak hastasının bulunduğunu belirten Çokiçli, “Ancak bu sayı tahmin edilen gerçek hasta sayısının yalnızca %10’unu oluşturmaktadır. Her yıl 9 Mayıs tarihinde Dünya Çölyak Günü kutlanmaktadır.

Beslenme ve Diyetetik Kulübü olarak bizler de çölyak ile ilgili farkındalık yaratmak amacı ile planladığımız etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Başta üniversitemiz olmak üzere Çorum Çölyak Derneği’ne, panelimize katkı sağlayan değerli konuşmacılarımıza ve panelimize sponsorluk desteği sağlayan tüm firmalara şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Yapılan açılış konuşmasının ardından Uzman Doktor Muhammed Kaya tarafından sunum eşliğinde çölyak hastalığının tarihçesi ve klinik uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Diyetisyen Elif Küçükbenli de çölyak hastalarında beslenme konusuna değinirken, yaptığı sunum ve çölyak hastalarına yönelik yapmış olduğu örnek bir günlük menü planlaması da çölyak dostları tarafından dikkat çekti.

Hitit Üniversitesi öğretim üyelerinden Doktor Öğretim Üyesi Hülya Çakmak da glutensiz ürün geliştirme ve glutensiz ürün alışverişi yaparken dikkat edilmesi gereken hususları ele aldı.

Panelin son konuşmasını Çölyak Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Eda Ergüler yaptı. Ergüler katılımcılara çölyak hastası olduğunu ve bu süreçte başından geçen olaylar ile birlikte Çölyak Derneği’nin yapmış olduğu projeler ve faaliyetler hakkında da bilgi verdi.

Panel, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkan Yardımcı Doktor Öğretim Üyesi Sabiha Şensöz’ün konuşmacılara teşekkür belgesi ve hediye vermesi ile son bulurken, katılımcılara glutensiz ürün ikramında bulunuldu. (Haber Merkezi)

