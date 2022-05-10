Çölyak Günü’nde sağlıklı yaşam için yürüdüler

Çölyak Günü nedeniyle Yunus Emre Parkı’nda Sağlık Müdürlüğü personeli, Çorum Çölyak Derneği üyeleri ve Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı.

Yürüyüşte 9 Mayıs Çölyak Günü, Astım Günü ve Hipertansiyon Günü ile ilgili farkındalık oluşturmak amaçlı pankartlar açıldı.

(Haber Merkezi)

