Çölyak Derneği’nden Eczacı Odası’na ziyaret

Konu hakkında açıklama yapan Başkanı Fatma Müjgan Demir; ”Organizasyonlarımıza katılan ve çölyaklılara ilgi gösteren Eczacı Odası Başkanımız Sönmez Çalışkan ve kıymetli yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çölyak hastalarına yönelik çalışmalarımızı yürütürken, doktorlarımız gibi eczacılarımız da bizim için çok önemli. Çölyaklılar ilaçlarını kullanırken glutensiz olup olmadığı konusunda bilgi katkısına ihtiyaç duyuyorlar. Ayrıca toplumda çölyak farkındalığı oluşturabilmek için eczacılarımızla ortak hareket edebiliriz. Bizce tüm eczacılarımız çok büyük bir görevi icra ediyor, halkımıza direk ulaşabiliyor ve onların güvenini kazanmış durumdalar. Böyle bir camianın çölyaklılar için gerçekleştireceğimiz çalışmalara katkı yapması bizleri çok mutlu eder.” dedi

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çorum Eczacı Odası Başkanı Sönmez Çalışkan; ”Bu nazik ziyaretiniz için teşekkür ederiz. Toplumda çölyak bilinirliğinin artması ve eczacılarımızın da bu yönde hareket etmesi gerekiyor. Bizler tüm hastalarımıza yardımcı olduğumuz gibi çölyaklıların sorunlarıyla da ilgileniyoruz. Kronik ve zor bir hastalığı bulunan çölyaklıların hayatlarını kolaylaştıracak gelişmelerin olmasını diliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)