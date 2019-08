Çölyak Derneği standı Sanat Sokağı’nda

Çölyaklıların kullanması gereken glütensiz ürünlerin tanıtılacağı ve danışmanlığın yapılacağı kalıcı stantta ayrıca broşürler dağıtılacak. Açılıştan önce Azime Çiftçi’ye onursal üyelik belgesi verildi ve kurdeleyi kesti. Çorum Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir açılışta yaptığı konuşmada; ”Sayın Valimizin eşi Hanımefendi Azime Çiftçi, Sayın Müdürlerimiz, Kıymetli üyelerimiz, değerli misafirler ve değerli basın mensubu arkadaşlarımız; Çorum Çölyak Derneği olarak artık klasik hale gelmiş bayram kutlamalarımızın birini daha gerçekleştirmek ve tanıtım faaliyetlerimizi yürüteceğimiz kalıcı standımızın yer alacağı büromuzun açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle tüm misafirlerimizin geçmiş Kurban Bayramını kutluyor, Her geçen gün büyüyen ve gelişen derneğimizin çatısı altında, siz değerli misafirlerimiz ve çölyak ailemizle birlikte daha nice bayramları geçirmeyi diliyoruz.Çölyak hakkında farkındalık oluşturacak ve halkımıza bilgilendirme çalışmalarımızı yürütürken büyük katkılar sağlayacak bu büromuzun derneğimize tahsis edilmesini sağlayan değerli idarecilerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Büroda açtığımız stantta çölyak hakkında bilgilendirici broşürler, afişler ve glutensiz ürünleri sergileyerek tanıtım faaliyetlerimizi yürüteceğiz. Çölyak hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlarımıza kapımız her zaman açık. Çorum Çölyak derneği olarak yeni tanı alan çölyaklıların kesinlikle bizimle iletişime geçmesini öneriyoruz. Glutensiz beslenme hakkında hayatlarını kolaylaştırmak için destek hizmeti veriyoruz. Çorum Çölyak Derneği web sitemizde iletişim bilgilerimiz mevcut. Ayrıca yakın zamanda açacağımız ”Glutensiz Mutfakta” ürettiğimiz glutensiz ekmek, simit ve kurabiye gibi ürünlerin dernek üyelerimize ve glutensiz beslenen kişilere ulaşımını bu büro sayesinde daha kolay bir şekilde gerçekleştireceğiz. Kurulduğu günden beri çölyaklıların hayatını kolaylaştırmak için çalışan ve proje geliştiren yönetim kurulumuz, İlimizin çölyaklılar için daha yaşanılabilir bir yer olması için çalışmaktadır. Derneğimizden önceki yıllarla kıyaslanınca bu yönde çok güzel gelişmeler olduğunu görüyoruz. Fakat bu yeterli değil, umarım çok daha önemli gelişmeler ilimizde ve tüm Türkiyemizde yaşarız. Bu arada derneğimiz açısından çok büyük bir özlemle beklediğimiz ve önemli faydalara sebep olacak ‘Kamu Yararına Çalışan Dernek Statüsünü’ kazanmak için müracaatımızı yapmış bulunmaktayız. Başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm siyasilerimiz ve idarecilerimizin desteğini istiyoruz. Kamu Yararına Çalışan Dernek olabilirsek derneğimizin etkinliği ve gücünün çok artacağına üyelerimize daha faydalı olabileceğimize yürekten inanıyoruz. Bu süreçte yaptığımız organizasyonlara katkı sağlayan, derneğimize destek olan ve gönül bağı kurduğumuz Sayın Hanımefendi Azime Çiftçi’ye Yönetim Kurulu ve dernek üyelerimiz adına çok teşekkür ediyorum. Kendilerinin de müsaadesi ile dernek tüzüğümüz gereğince yönetim kurulumuzun ilk onursal üyelik kararını aldık. Aldığımız kararı açıklamaktan mutluluk duyuyorum birazdan Sayın Hanımefendi Azime Çiftçi’ye ”Çorum Çölyak Derneği Onursal Üyelik” belgesini taktim edeceğiz. Bu güzel ve anlamlı günümüzde bizleri yalnız bırakmayıp aramızda bulunan herkese teşekkür ediyorum, Her şey çölyaklıların gönlüne göre olsun” dedi. Kalıcı standın gezilmesinin ardından ikramlarda bulunuldu.

(Esra ESEN)