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Çölyak Derneği proje kapanış değerlendirmesi yaptı

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ”Glutensiz Üret Sağlıklı Tüket” projesinin kapanış değerlendirmesi yapıldı.

Çölyak Derneği proje kapanış değerlendirmesi yaptı

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ”Glutensiz Üret Sağlıklı Tüket” projesinin kapanış değerlendirmesi yapıldı.

18 Ekim 2019 Cuma 22:16
Çölyak Derneği proje kapanış değerlendirmesi yaptı

Çölyak Derneği’nin Epteroğlu İş Merkezi’ndeki bürosu yanında yer alan ve proje kapsamında derneğe teslim edilen malzemelerle kurulan Glutensiz Mutfağın incelemesi yapıldı. İncelemeye İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak ve beraberindeki heyet katılırken Dernek Başkanı Fatma Müjgan Demir ve bazı kursiyerler tarafından karşılanan heyete mutfakta üretilen glutensiz ürünler hakkında bilgi verildi.

Konu hakkında açıklama yapan Dernek Başkanı Fatma Müjgan Demir, Tüm Türkiye’de örnek olan ve bir çok ilki barındıran ”Glutensiz Üret Sağlıklı Tüket” projesin son değerlendirilmesini gerçekleştirildiğini dile getirdi. Konusunun en önemli uzmanı ve camiada büyük bir beğeniyle takip edilen Glutensiz Şef Süleyman Engin‘in 32 kursiyere eğitim verdiğini ve derneğe bir glutensiz mutfağın kazandırılmasını sağladığını anlatan Demir, projenin büyük hayırlara vesile olduğunu kaydetti. (Haber Merkezi)

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