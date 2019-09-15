Çölyak Derneği aşure dağıttı

Çorum Çölyak Derneği Sanat Sokağı’ndaki tanıtım standında glütensiz aşure dağıttı. Çorum’da kurulan ilk glutensiz cafe olan Pisa Glutensiz Unlu Mamülleri ile birlikte düzenlenen etkinlik, birlik ve beraberliği pekiştirmek adına yapıldı.

Çorum Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir ve Başkan yardımcısı Mustafa Azak koordinatörlüğünde yapılan etkinliğe katılım yoğun oldu. Fatma Müjgan Demir, “Çölyak hastalığına farkındalık oluşturmak ve glütensiz ürünlerin kullanımını arttırmak amacıyla etkinlikler düzenlemeye devam edeceğizÇorum’da Çölyak hastalığını ve glütensiz beslenmeyi bilmeyen kalmayacak ” dedi.