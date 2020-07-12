Çoklu baro yasalaştı

TBMM Genel Kurulu'nda Avukatlık Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde 2 bin avukatın imzasıyla Baro kurulabilecek. Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde Barolar, tüzel kişilik kazanma tarihine göre o ilin adıyla numaralandırılacak.

Barolar Ekim aylının ilk haftası, Türkiye Barolar Birliği ise Aralık ayında seçim yapacak. Türkiye Barolar Birliği’nde Barolar; Baro Başkanı, üç delege ve ilave her 5 bin avukat için bir delege ile temsil edilecek.

(İHA)