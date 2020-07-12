Çoklu baro yasalaştı
Çoklu baro ve Baroların temsil sayısına ilişkin hükümler içeren kanun teklifi kabul edildi.
Güncel 12.07.2020, 17:40
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TBMM Genel Kurulu'nda Avukatlık Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde 2 bin avukatın imzasıyla Baro kurulabilecek. Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde Barolar, tüzel kişilik kazanma tarihine göre o ilin adıyla numaralandırılacak.
Barolar Ekim aylının ilk haftası, Türkiye Barolar Birliği ise Aralık ayında seçim yapacak. Türkiye Barolar Birliği’nde Barolar; Baro Başkanı, üç delege ve ilave her 5 bin avukat için bir delege ile temsil edilecek.
(İHA)
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