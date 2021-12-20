ÇOKİŞ yeni yerinde hizmet vermeye başladı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ekrem Özer, ÇOKİŞ’in Kadeş Barış Meydanı’ndaki yeni yerini ziyaret etti.

İstihdamı artıracak projelere önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “2020 yılında kurduğumuz Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi (ÇOKİŞ) birimimiz sayesinde çok sayıda hemşehrimiz iş imkânı buldu. Çorum’umuzun ekonomisine katkı sağlayan firmaları kalifiye personelle buluşturduk. ÇOKİŞ, bu anlamda önemli bir görevi üstlendi. ÇOKİŞ birimimiz yeni yerinde İşveren ile iş arayanları daha rahat ve kolay ulaşılabilir bir ortamda buluşturacak” diye konuştu.

Aşgın, ÇOKİŞ’in kurulduğu günden beri bin 151 kişiye 288 firmada istihdam sunduğunu vurgulayarak cokis.corum.bel.tr adresinde 54 aktif iş ilanının mevcut olduğunu sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

