Çocukların yaratıcılıkları ve hayallerindeki ulaşım

Jüri üyelerinin oylama yaparken oldukça zorlandığı yarışmada 12 resim öne çıkarak ödüllerin sahibi oldu. Seger Korna Genel Müdürü Tülin Tezer, çocukların sınırsız hayal güçlerini kullanarak bu kadar küçük yaşta gerçekten çok yaratıcı ve estetik resim çizebilmelerinin gelecek adına umut verici olduğunu söyledi.

Yarışmanın jürisinde, Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim görevlileri ile Seger yöneticileri yer aldı. Tülin Tezer çocuklara strafik bilincini erken yaşlarda aşılamak gerektiğini belirtirken, sosyal ve toplumsal konulara duyarlı bir marka olarak bu yarışmayı düzenlediklerini ifade etti.



(Haber Merkezi)