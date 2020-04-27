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Çocukların resim yarışmasına katılabilmeleri için son 3 gün

1981 yılından bu yana kesintisiz düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na başvurular 30 Nisan akşamı sona erecek.

27 Nisan 2020 Pazartesi 23:04
Çocukların resim yarışmasına katılabilmeleri için son 3 gün

Evde geçirdikleri süreyi verimli bir şekilde değerlendirmek üzere yaptıkları resimlerle 39. Uluslararası Yarışma’ya katılmak isteyen 6-14 yaş aralığındaki çocuklar, sosyal medya üzerinden başvuruda bulunabiliyor.

Prof. Dr. Mümtaz Sağlam öncülüğünde, Prof. Dr. Hayri Esmer, Prof. Dr. Hüsnü Dokak ve Doç. Dr. Devabil Kara’nın yanı sıra gazeteciler İhsan Yılmaz, Olkan Özyurt ile Fatoş Karahasan’ın jürilik görevini üstlendiği Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nda jürilerin değerlendirmeleri sonucunda 3 öğrenci bir yıllık eğitim bursunun sahibi olacak.

Farklı kategorilerde belirlenecek 11 minik ressama da, resim malzemeleri armağan edilecek.

Çocuklar, #39PınarÇocukResimYarışması etiketiyle herkese açık sosyal medya hesaplarından yarışmaya katılabilecek. Yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.pinar.com.tr adresinden de ulaşılabiliyor. (Haber Merkezi)

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