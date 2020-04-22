Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
98171
ALTIN
385.219
DOLAR
6.9914
STERLİN
8.6051
EURO
7.5622
Trafik tartışması kanlı bitti!
Trafik tartışması kanlı bitti!
Çorumlular, evde kalmadı
Çorumlular, evde kalmadı
Dünyanın en dar sokağında sosyal mesafe korunuyor
Dünyanın en dar sokağında sosyal...
Çorum'da 315 kişi yurtlarda gözlem altında tutuluyor
315 kişi yurtlarda gözlem altında...

“Çocuklarımızın sorunlarına kalıcı çözümler üretilmeli”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılı nedeniyle bir açıklama yapan Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, 23 Nisan0 gününün halkın ülke yönetiminde söz sahibi olmasının, eşit, özgür ve demokratik cumhuriyetin en temel adımlarının atıldığı, emperyalizme karşı sürdürülen Kurtuluş Savaşı koşullarında dahi meclisin işlediği ve tüm kararların Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde alındığı, tebaa olmak değil, ulusal egemenliğin ve yurttaş olmanın yaşama geçirildiği tarihi bir gün olduğunu söyledi.

22 Nisan 2020 Çarşamba 19:10
“Çocuklarımızın sorunlarına kalıcı çözümler üretilmeli”

23 Nisan’ın Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiş dünyadaki tek bayram olmasına rağmen, çocuklara yönelik ayrımcı uygulamalar, çocuk sömürüsü, çocuklara yönelik şiddet, istismar ve cinsel saldırıların sürekli artıyor olmasının, çocuklar açısından bilinen anlamıyla kutlanacak bir ‘bayram’ ortamının olmadığının en açık kanıtı olduğunu kaydeden Beyaz, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Türkiye’de yaşayan çocuklar, göstermelik törenlerden çok, erken yaşta büyümek zorunda kalmadan çocukluklarını doyasıya yaşamak, geleceğe umutla ve güvenle bakmak, nitelikli bir eğitim ve sağlıklı bir yaşam istemektedir. Ancak siyasi iktidar, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek hazırlamak için adımlar atmak yerine, uyguladığı çocuk düşmanı politikalar nedeniyle her yıl binlerce çocuğu eğitimden koparmakta, erken yaşta çalışmak zorunda bırakmaktadır.

Türkiye’de çocukların yaşadığı ağır sorunlar, evde, okulda ve sokakta karşı karşıya kaldığı tehdit ve tehlikeler her geçen gün artmaktadır. Türkiye nüfusunun yüzde 30’a yakınını çocuklar oluşturmaktadır. Çocukların fiziksel, zihinsel, eğitsel, sosyal, kültürel ve duygusal gelişimlerine zarar veren politika ve uygulamalar her geçen yıl artarken, yaşam ve eğitim hakları başta olmak üzere, sağlıklı büyüme ve gelişim hakkına aykırı adımlar atılmaktadır.

Türkiye’de çocuk işgücü sürekli artmakta, eğitim çağındaki çocuklarımız okumak yerine tarlada, sanayi sitelerinde son derece sağlıksız, ilkel koşullarda çalışmaya ve yaşamaya zorlanmaktadır. Çocuk işçiliğinin her geçen yıl artması, mülteci çocuklara yönelik ayrımcı uygulamalar, çocukların çatışmalı ortamlarda en temel yaşam ve eğitim hakkının tehdit altında olmasının hiçbir insani açıklaması yoktur. Türkiye’de yaşayan çocukların bugünü ve geleceği için en büyük tehdit, yaşamlarının henüz başlarında olmalarına rağmen, bu kadar çok acı ve sorunla yaşamak zorunda bırakılmış olmalarıdır.” (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
OKA 2019 Yılı Faaliyet Raporu yayımlandı
OKA 2019 Yılı Faaliyet Raporu yayımlandı
Üyük köyünden örnek davranış
Üyük köyünden örnek davranış
117 kişi hayatını kaybetti
117 kişi hayatını kaybetti
Bankaların çalışma saatleri yeniden düzenlendi
Bankaların çalışma saatleri yeniden düzenlendi
Çorum'da “Ramazan” kararları
Çorum'da “Ramazan” kararları
3 Çorumlu virüs kurbanı
3 Çorumlu virüs kurbanı
Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim