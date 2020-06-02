Türkiye’de 117 yıllık bir geçmişe sahip olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Çorum’da da faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Çorum Beşiktaşlılar Derneği Başkanı İsmail Ateş önderliğinde kurulan Beşiktaş Spor Okulu 25 kişilik antrenör kadrosu ile futbol, basketbol, voleybol, jimnastik, yüzme ve satranç branşlarında 5-15 yaş arası çocuklara verilen kurslar tam gaz devam ederken, Başkan İsmail Ateş geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile kursların şehit ve gazi çocuklarına ücretsiz olacağını duyurmuştu. Bu gelişme üzerine Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz, Başkan İsmail Ateş’i makamında ziyaret ederek Beşiktaş Spor Okulu’na 5 şehit çocuğunu ücretsiz kayıt yaptırdı.

Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ateş, “Bizler adına çok değerli olan bir derneğin yöneticiliğini yapıyorsunuz. Biz Beşiktaş Derneği olarak sadece bugün değil, geçmişte de böyle önemli organizasyonları ön planda tutmaya çalıştık. İyi bir Beşiktaşlı olmak, iyi bir insan olmayı gerektiriyor. Vatanımız ve milletimiz için canlarını feda etmiş şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, kucak açmak bizim başlıca görevlerimizden. Çocuklarımızın gülmeleri, geleceğe daha heyecanla ve umutla bakabilmeleri parayla ölçülemez. Biz hem dernek olarak, hem de spor okulu olarak çocuklarımızın her zaman arkasındayız. Bugün 5 çocuğumuz kayıt oldu. Bu sayının 100’e kadar çıkmasını umut ediyoruz. Tüm şehit ailelerimiz Beşiktaş Spor Okulu’na bekliyoruz” dedi.

“MANEVİ DEĞERİ BİZDE ÇOK BÜYÜK”

Beşiktaş Spor Okulu’nun şehit çocuklarına ücretsiz kapılarını açmasından dolayı teşekkürlerini ileten Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz ise, “Çocuklarımızın geleceğini görmesini açısından, kendilerini geliştirmesi açısından göstermiş olduğunuz tutum çok önemli. Bu organizeyi de Beşiktaş gibi büyük bir camianın gerçekleştirmesi ve çocuklarımıza sahip çıkması bizim için büyük mutluluk. Bu yapılanların hiçbir maddi karşılığı olamaz. Manevi değeri çok büyük. Çocuklarımız bugünden sonra “Babamız milletimiz için şehit oldu. Milletimiz de bize sahip çıktı” diye gururla söyleyecektir. Biz tekrarda şehit aileleri adına sizlere çok teşekkür ederiz” dedi.