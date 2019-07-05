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“Çocuklarımızı düşman büyütmeyelim”

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı tarafından Çorum’da 39 yıl önce meydana gelen acı olayların yıldönümü nedeniyle düzenlenen panelde konuşan 19. Dönem Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu, 39 yıl önce Çorumluların başlatmadığı olaylarda hayatını kaybeden 57 kişi için bir saygı panosu yapılmasını istedi.

“Çocuklarımızı düşman büyütmeyelim”

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı tarafından Çorum’da 39 yıl önce meydana gelen acı olayların yıldönümü nedeniyle düzenlenen panelde konuşan 19. Dönem Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu, 39 yıl önce Çorumluların başlatmadığı olaylarda hayatını kaybeden 57 kişi için bir saygı panosu yapılmasını istedi.

05 Temmuz 2019 Cuma 00:42
“Çocuklarımızı düşman büyütmeyelim”

Kent meydanında yapılacak bir panoda olaylarda can veren 57 kişinin fotoğraf ve isimlerinin de yer almasını isteyen Türkoğlu, “Bizler Alevi’nin kızını Sünni’ye, Sünni’nin kızını Alevi’ye verdiği günlerden geldik. Bırakın insanlar neye inanırsa inansınlar artık omuz omuza verelim” dedi.

Alevi’nin de Sünni’nin de kanının farklı olmadığını belirten Türkoğlu, köy ayrımı yapmadan bu vatan bizim diyen herkesi baştacı yaptığını kaydetti. “Allah yaşadıklarımızı bir daha göstermesin. İnsanları nasıl eğitirsek öyle olur. Alevinin çocuğunu Sünni’ye, Sünni’nin çocuğunu Alevi’ye versek büyüdüklerinde geçmişlerini bilmezler. Çorum’da üretim durdu, ellerimiz boş, faizle para alıp işçi parası öder hale geldik. Zor günleri ancak omuz omuza verirsek aşabiliriz” dedi.

Çorum olaylarını anmak amacıyla bir yürüyüş yapıldığını ancak yürüyenlere bakıldığında içinde Çorumlu’nun olmadığını gördüğünü anlatan Adnan Türkoğlu, “El gelip bizim asfaltımızda yürümesin. Yürüyeceksek Alevi’si, Sünni’si ile beraber yürüyelim. Birbirimizin kardeşi olalım. Allah’da bizim, Hz. Muhammed’de bizim Ali’de bizim” dedi.

Demokrasi olan bir ülkede insanların neye inanmak istiyorsa inanması gerektiğini kaydeden Türkoğlu, Çorum’da meydana gelen olayları Çorumluların çıkarmadığını söyledi. “Olaylarda hayatını kaybeden 57 insana ayırım yapmadan acıyorum. Neden öldüler? Suçları neydi? Bizler çocuklarımızı düşman yetiştirmeyelim” diyen Türkoğlu, acıların son bulması için geçmişteki hataları unutmadan, kırılmadan, birlik olunması gerektiğini belirtti. (Erkan BAYATLI)

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