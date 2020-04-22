“Çocuklarımıza özgür, adil, çağdaş bir Türkiye bırakacağız”

Ulaş Tokgöz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 100. yılı nedeniyle bir açıklama yaptı.

Ulusal egemenliğin 100. yılını dünyada ve ülkemizde yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle buruk bir şekilde, ev ortamında kutlayacağımızı hatırlatan Tokgöz, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü yaşına girmiş olmasının da coşkusuyla yüreklerimizde kutlanmaktadır. Bir asırdır hiçbir durumun ve şartın gölge düşüremediği bayramımızı bu sene de kutlayacağız. Tüm insanlıkla birlikte zor zamanlardan geçtiğimiz bu günlerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı aynı coşku ve heyecanla balkonlarımızı Türk Bayraklarıyla gelincik tarlasına çevirerek, evlerimizde kutlayacağız" ifadesini kullandı.

Tokgöz, 23 Nisan 1920'nin Anadolu halkının esareti kabul etmemesinin yıldönümü olduğunu dile getirerek, "23 Nisan 1920 milletimizin tutsaklık zincirlerini kırarak tarih sahnesine çıktığı gündür" dedi.

Tokgöz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“23 Nisan 1920'de kurulan meclisimiz; Anadolu'nun kadim insanlarıyla birlikte dünyada ilk kez emperyalizme karşı bir mücadeleyi, Ulusal Kurtuluş Mücadelesini başarıya ulaştırdı ve tarihi değiştirdi.

Yurttaşları arasında hiçbir ayrım gözetmeyen, hiç kimsenin bir diğerinden üstün olmadığı, her vatandaşının eşit haklara sahip olduğu genç Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri Atatürk, bu kıymetli günü aynı zamanda çocuklara armağan etmiştir.

Bugün çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras, özgür ve adil bir Türkiye olacaktır.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemizi emanet ettiği çocuklarımıza güzel bir ülke bırakmak, bilim ve aydınlanmanın ışığıyla onların yolunu aydınlatmak için var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisini kuran tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor, milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."