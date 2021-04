“Çocuklarımız geleceğin en önemli hazinesidir”

Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Can Doğan, hâkimiyetin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğu tarihi günün 101. Yıldönümünde olduklarını belirterek, “Bağımsızlığımızın sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 101. yılını ve geleceğimizin teminatı çocuklarımıza armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla kutlamanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Bugün milletimizin gurur günüdür. İstiklalimizi her ne pahasına olursa olsun istikbale taşıma konusunda kararlıyız” dedi.

Açıklamasında, “23 Nisan 1920 tarihi, bu milletin önemli günlerinden birisi olmanın yanında, milletimizin her zaman en büyük güçlüklere bile kendi iradesiyle ve gücüyle karşı koyabileceğinin, her güçlüğü onurlu mücadelesiyle aşabileceğinin en büyük göstergesidir” diyen Doğan, şunları kaydetti:

“Yüce meclisimiz, ülkenin içinde bulunduğu olumsuz şartlara rağmen milletten aldığı güçle İstiklâl Mücadelesini başarıyla sonuçlandırmış, ezelden beri hür yaşayan milletimizin, ebediyete kadar hür yaşayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir.

Geleceğimizin teminatı olan en kıymetli hazinemiz çocuklarımızı, ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek; Kendi başına karar verebilen, kendine güvenen, hayatın güçlükleriyle baş edebilecek ölçüde donanımlı, girişimci, ufku geniş, değerlerine bağlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamak ortak sorumluluğumuz ve hedefimizdir.

Bu önemli günde; varlıklarıyla hayatımıza neşe katan, yaşam gayelerimiz ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101. yılını en derin duygularımla kutluyor ve Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle yâd ediyorum.” (Haber Merkezi)