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“Çocukları hayata hazırlıyoruz”

İsmail Kakaç İlkokulu’nda okula yeni başlayan öğrencilerin ailelerine yönelik “Okula Uyum” adı altında aile eğitimi semineri gerçekleştirildi.

“Çocukları hayata hazırlıyoruz”

İsmail Kakaç İlkokulu’nda okula yeni başlayan öğrencilerin ailelerine yönelik “Okula Uyum” adı altında aile eğitimi semineri gerçekleştirildi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 22:08
“Çocukları hayata hazırlıyoruz”

Okul hakkında bilgilendirme yapan Okul Müdürü Ender Özcan Özçakır, çocuğun başarısı için öncelikle çocuğun okula uyum sağlamasının önemli olduğunu belirterek çocukların rahat, huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim alabilmesi için var güçleri ile çalıştıklarını dile getirdi. Çocuğun başarısının ancak okul-aile-çocuk iş birliğiyle geleceğini bildiklerini dile getiren Özçakır, ailenin eğitimdeki önemine dikkat çekti.

Öğretmenlerin özverili çalışmalarıyla elde edilen başarılarından bahseden Özçakır “Amacımız 2023 Eğitim Vizyonu ışığında çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı, yüreği vatan ve millet sevgisi dolu, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, gelenek ve göreneklerimize bağlı, farklılıklara saygı duyan ve bir arada yaşama kültürü olan, özgür bir birey olmanın yanında toplumsal olaylara karşı duyarlı bireyler yetiştirmektir. Çocuklar için açtığımız sportif ve sanatsal kursların yanında velilerimiz için de kurslar açıyoruz. Mutlu bir annenin çocuğunu daha mutlu edeceğini biliyoruz.” diyerek örnek çalışmalarından dolayı öğretmenlere, yardımcı personellere ve desteklerini esirgemeyen velilere teşekkür etti.

Okul Rehberlik Öğretmeni Caner Turan da, okul çağındaki çocukların gelişim dönemi özellikleri, okul olgunluğu ve okul korkusu konularında bilgilendirme yaparken Okul Rehberlik Öğretmeni Nur Kalaycı Tengiz ise okul korkusuna neden olan etmenler ve uygun anne baba tutumları hakkında bilgi verdi.

(Haber Merkezi)

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