Çocuklara yönelik Altın Fırça Resim Yarışması düzenlendi

Türkiye’de ve KKTC’de yaşayan çocuklara yönelik yarışmanın bu yılki konusu “toprak ve su” olarak belirlendi.

Yarışmaya başta Lions Kulüpleri ve Tema Ankara Vakfı olmak üzere ülkemizin dört bir yanında bir çok STK’lar ile KKTC’de bulunan Mor Menekşe Kadınlar Birliği destek veriyor.

Jüride, devlet sanatçıları ve Kültür Bakanlığı sanatçıları başta olmak üzere tanınmış ressamlar yer alıyor.

Yarğışma için www.altinfircaoduller.com’’ ve www.toprakokulu.com adreslerinden bilgi alınabilecek.

(Haber Merkezi)