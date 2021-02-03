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Çocuklara yönelik Altın Fırça Resim Yarışması düzenlendi
Niantepe Park Orman’da bulunan Toprak Okulu ve Önce Vatan Gazetesi işbirliği ile “1. Ulusal Altın Fırça Ödülleri Resim Yarışması” düzenlendi. 23 Nisan 2021’e kadar sürecek yarışmaya, 3-5 ve 6-9 yaş kategorilerinde çocuklar katılacak.
Güncel 03.02.2021, 19:34
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Türkiye’de ve KKTC’de yaşayan çocuklara yönelik yarışmanın bu yılki konusu “toprak ve su” olarak belirlendi.
Yarışmaya başta Lions Kulüpleri ve Tema Ankara Vakfı olmak üzere ülkemizin dört bir yanında bir çok STK’lar ile KKTC’de bulunan Mor Menekşe Kadınlar Birliği destek veriyor.
Jüride, devlet sanatçıları ve Kültür Bakanlığı sanatçıları başta olmak üzere tanınmış ressamlar yer alıyor.
Yarğışma için www.altinfircaoduller.com’’ ve www.toprakokulu.com adreslerinden bilgi alınabilecek.
(Haber Merkezi)
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