Çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor 

Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi’nde kalan sokak hayvanları yaz döneminde minik dostlarıyla buluşmaya devam ediyor.

“Telafide Ben de Varım” projesi kapsamında, okullar öğrenci gruplarını barınağa getirirken, sokak hayvanlarıyla çocukların buluşması renkli görüntülere sahne oluyor. Gelen öğrenci gruplarına barınağı gezdiren Veteriner İşleri Müdürlüğünde Sosyal İşler Sorumlusu Orhan Savaş, “Çocuklar sokak hayvanlarıyla yakından temas kurma şansı yakalıyor ve bu da aralarında bir bağ kurulmasına sebep oluyor” dedi.



ÇOCUKLARA HAYVAN SEVGİSİ AŞILANIYOR

Yaklaşık 600 hayvanın, 30 personel tarafından haftanın yedi gün 24 saat takibinin yapıldığını vurgulayan Savaş, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Telafide Ben de Varım” projesi kapsamında, okullardan yoğun şekilde öğrenci gurupları geliyor. Bakımevini gezdirerek, çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyoruz. Tüm okullardaki idareci ve öğretmen arkadaşlarımızdan, öğrencilerini buraya getirmesini istiyoruz. Okullarımız bize 0364 221 6367 numaralı telefondan ulaşıp randevu talep edebilirler. Ziyaret etmek isteyen herkes randevusuz da gelebilir” dedi.

Sokak hayvanlarıyla ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi veren Savaş, esas amacı hasta ve yaralı sokak hayvanlarını tedavi etmek olan bakımevinin 2007 yılından beri hizmet verdiğini söyledi.



BESİNLER BELEDİYE’DEN

Bakımevindeki hayvanların besin ihtiyaçlarının Çorum Belediyesi tarafından karşılandığını ve dışardan bağış kabul edilmediğine dikkati çeken Savaş, “Hayvanlarımız için mezbahanemizde özel olarak mama üretiliyor. Onlara daha iyi şartlar altında bakılabilmesi için gerekli bütün çalışmalar yapılıyor” diye konuştu.



ÜCRETSİZ HAYVAN SAHİPLENME

Hayvan sahiplenmek isteyen duyarlı vatandaşları “Siz de Bir Cana Sahip Çıkmak İster misiniz?” sloganıyla Bakımevi’ne davet eden Savaş, ücretsiz bir şekilde kedi ve köpek sahiplenebilindiğini, burada yılda bir kez kuduz aşısı ve parazit aşısı yaptırıldığını aktardı.



(Gülbahar TAŞ – Hatice Asuman ATEŞ - Nurdan AKBAŞ)

