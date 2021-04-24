Çocuklara 23 Nisan sürprizi 

Çorum Belediyesinin bayram TIR’ı, koronavirüs tedbirleri gölgesinde kısıtlamalarla geçen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu çocuklara ulaştırmak için şehrin her tarafını gezdi.



Bayram şarkıları ve marşlar eşliğinde şehrin cadde ve sokaklarını dolaşan eğlence TIR’ı bayramın asıl sahibi çocukların pencere, balkon ve kapılarının önünde bayram sevincini yaşamasını sağladı. Bayram tırı etkinliğinde çocukların sevincine ortak olan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bugün çok önemli bir gün, istiklalimizin başladığı, egemenliğin millete verildiği, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir dendiği günün adı bugün. Aradan 101 yıl geçti hala o başlangıç noktasındayız. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyoruz. Bize zincir vurmak isteyenler, bizi mahkum etmek isteyenler Kurtuluş Savaşında, Dumlupınar’da Çanakkale’de, 15 Temmuz’da gerekli dersi aldı ve gitti. Bundan sonra da öyle olacak. Yavrularımızın gözlerine bakıyorum emanet ehil ellerde. Allah’ın izniyle bu millete bundan sonra da kimse diz çöktüremeyecek. Ebediyete kadar milletimiz var olacak, devletimiz var olacak. Bugün 101.’sini kutladığımız bayramımızın, yavrularımız 150. yılını, 200. yılını kutlayacak ve ebediyete kadar da kutlanacak. Buna yürekten inanıyorum. Bu bayramı çocuklarımıza armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum” dedi.



Bayram TIR'ı etkinliğinde çocuklar için Hacivat ve Karagöz gösterisi düzenlendi, çocuklara bayrak ve pamuk şeker dağıtıldı. Başkan Aşgın da bayrak salarak ve şarkılara eşlik ederek çocukların sevincine ortak oldu.