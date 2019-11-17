Cansuyu Çorum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Öztekn, kurdukları diyaloglar çerçevesinde Bayat Tepekutuğu İlkokulu’nda ‘Çocuklar Üşümesin’ sloganı le 37 öğrenciye kışlık ayakkabı hediye ettiklerini bildirdi.

Öztekin, “Gün geldi bizlerin de ayakkabı alacak durumumuz olmadı, bazen bizden bir iki yaş büyük ağabeyimizin, ablamızın veya komşumuzun getirdiği ayakkabılarla büyüdük. Çoğu zaman lastik ayakkabı ile kışın ayaklarımız donarcasına kar da yürüyerek eğitimize ara vermedik. Bugün doğalgazlı evlerimizde sıcacık ortamda her çocuğumuzun en az 2 çift ayakkabısı var, çocuklarımız servisle evinden okula, okuldan evine gidip geliyor. Unutmayacağımız ve unutturmayacağımız yeni bir ayakkabı hediye edildiğinde içindeki heyecanı dışında hissettiğiniz, okula giderken ayakları üşüyen kendisi küçük, umutları büyük kardeşlerimiz var. Cansuyu derneğimize yapılan başvuruları değerlendirip yerinde araştırma yaparak ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin direk kendilerine bizlere verilen emanetleri ulaştırıyoruz. Siz de Cansuyu derneğimizle iletişime geçerek bu kardeşlerimizin yüzünün gülmesine sağlayabilirsiniz” dedi. (Haber Merkezi)