Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 22°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
98695
ALTIN
257.429
DOLAR
5.7235
STERLİN
7.1823
EURO
6.4202

Çocuklar üniversiteden mezun oldu

HİTÜ Çocuk Üniversitesi 2019 yılı öğrencileri Spor Bilimleri Fakültesi 15 Temmuz Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen törenin ardından kep atarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

Çocuklar üniversiteden mezun oldu

HİTÜ Çocuk Üniversitesi 2019 yılı öğrencileri Spor Bilimleri Fakültesi 15 Temmuz Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen törenin ardından kep atarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 21:24
Çocuklar üniversiteden mezun oldu

Törene Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Per. Alb. Çetin Öcal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, Yeşilay Çorum Şube Başkanı Dr. İsmail Türker Ejder, akademisyenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Programın açış konuşmasını yapan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, 100 öğrenciye ufuklarının açılması açısından bilgiler verdiklerini ifade ederek, öğrencilerin içe kapanık, her şeyi kanıksar hale gelmelerinden çok üretmeleri ve bilgiye ulaşmak için çalışmalarının daha iyi olacağı düşüncesi ile çocuk üniversitesi çalışmalarını yaptıklarını, tüm öğrencileri almak istediklerini ancak imkanların kısıtlı olması nedeniyle aradan eleme yapmak zorunda olduklarını ifade etti. Yapılan konuşmanın ardından programda emeği geçenlere Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Per. Alb. Çetin Öcal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk tarafından belgeleri verildi. Öğrencilerin mini bir konser verdiği programda son olarak protokol üyelerinin öğrencilere diplomalarını vermesinin ardından öğrenciler kep fırlattı.

(Erkan BAYATLI)

İlgili Haberler
“Kadın Konukevi’nden hiçbir kadın kendi isteği olmadıkça çıkarılmıyor”
“Kadın Konukevi’nden hiçbir kadın kendi isteği olmadıkça çıkarılmıyor”
Doğuş Tekstil’in 4.geleneksel pikniği
Doğuş Tekstil’in 4.geleneksel pikniği
Çorumlu Feyyaz Velidedeoğlu, pentatlonun başarılı yöneticisi
Çorumlu Feyyaz Velidedeoğlu, pentatlonun başarılı yöneticisi
YEREL BASIN YOK OLURSA, OLACAKLARDAN KORKULMALI
YEREL BASIN YOK OLURSA, OLACAKLARDAN KORKULMALI
Usta öğreticiler Ankara’daki sergiyi gezdi
Usta öğreticiler Ankara’daki sergiyi gezdi
RAM’da Bilimsel Yayın Hazırlama Eğitimi verildi
RAM’da Bilimsel Yayın Hazırlama Eğitimi verildi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim