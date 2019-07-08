Çocuklar üniversiteden mezun oldu

Törene Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Per. Alb. Çetin Öcal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, Yeşilay Çorum Şube Başkanı Dr. İsmail Türker Ejder, akademisyenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Programın açış konuşmasını yapan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, 100 öğrenciye ufuklarının açılması açısından bilgiler verdiklerini ifade ederek, öğrencilerin içe kapanık, her şeyi kanıksar hale gelmelerinden çok üretmeleri ve bilgiye ulaşmak için çalışmalarının daha iyi olacağı düşüncesi ile çocuk üniversitesi çalışmalarını yaptıklarını, tüm öğrencileri almak istediklerini ancak imkanların kısıtlı olması nedeniyle aradan eleme yapmak zorunda olduklarını ifade etti. Yapılan konuşmanın ardından programda emeği geçenlere Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Per. Alb. Çetin Öcal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk tarafından belgeleri verildi. Öğrencilerin mini bir konser verdiği programda son olarak protokol üyelerinin öğrencilere diplomalarını vermesinin ardından öğrenciler kep fırlattı.

(Erkan BAYATLI)