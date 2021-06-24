Çocuklar su birikintisi içinde oynadı
Çorum'da bir grup çocuk, sağanak yağış nedeniyle biriken çamurlu suda sağlıklarını hiçe sayarak oyun oynadı.
Güncel 24.06.2021, 19:40
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Buharaever Mahallesi Hz. İbrahim Camii karşısında, yağış nedeniyle biriken suda oyun oynayan çocuklar, sağlıkları tehlikeye attı. Çamurlu ve kirli suda oynayan çocuklar, olası tehlikeden habersiz doyasıya eğlendi.
Konuyla ilgili görüşlerini belirten vatandaşlar anne ve babaların bu konuda dikkatli olmaları ve çocukların nerede, nasıl oynadıklarını gözlemlemeleri gerektiğini söyledi.
(Haber Merkezi)
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