Çocuklar okul bahçesinde topaç çevirdi

Bahçelievler İlkokulu 4/C sınıfı öğrencileri, okul bahçesinde topaç çevirdiler.

Sınıf öğretmeni Elif Bahçeci Sosyal Bilgiler dersi kapsamında “geçmişten bugüne çocuk oyunları” konusunu işlerken, geleneksel çocuk oyunları kültüründe önemli bir yere sahip olan topaç çevirme etkinliği yaptıklarını dile getirdi. Öğrencilerin oldukça eğlenceli vakit geçirdiği etkinliğe okul idarecileri ve öğretmenler de katıldı.

Bahçelievler İlkokulu Müdürü Olgun Çakır da pek çok kişinin çocukluğunda severek oynadığı, bununla birlikte günümüzde nispeten unutulmaya yüz tutmuş bu tarz geleneksel oyunların önemine vurgu yaptı.



(Aliye ÖNCEL)

