Çocuklar okul bahçesinde topaç çevirdi
Güncel 05.11.2021, 20:50
6
Bahçelievler İlkokulu 4/C sınıfı öğrencileri, okul bahçesinde topaç çevirdiler.
Sınıf öğretmeni Elif Bahçeci Sosyal Bilgiler dersi kapsamında “geçmişten bugüne çocuk oyunları” konusunu işlerken, geleneksel çocuk oyunları kültüründe önemli bir yere sahip olan topaç çevirme etkinliği yaptıklarını dile getirdi. Öğrencilerin oldukça eğlenceli vakit geçirdiği etkinliğe okul idarecileri ve öğretmenler de katıldı.
Bahçelievler İlkokulu Müdürü Olgun Çakır da pek çok kişinin çocukluğunda severek oynadığı, bununla birlikte günümüzde nispeten unutulmaya yüz tutmuş bu tarz geleneksel oyunların önemine vurgu yaptı.
(Aliye ÖNCEL)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|11
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Karagümrük
|11
|18
|9. Altay
|11
|16
|10. Başakşehir
|11
|15
|11. Kayserispor
|11
|14
|12. Adana Demirspor
|11
|13
|13. Sivasspor
|11
|12
|14. Antalyaspor
|11
|12
|15. Gaziantep FK
|11
|12
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|17. Kasımpaşa
|11
|9
|18. Göztepe
|11
|9
|19. Giresunspor
|11
|9
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Kocaelispor
|10
|17
|7. Bursaspor
|10
|14
|8. Tuzlaspor
|10
|14
|9. Gençlerbirliği
|10
|14
|10. İstanbulspor
|10
|13
|11. Boluspor
|10
|12
|12. Samsunspor
|10
|12
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Menemenspor
|10
|11
|16. Manisa FK
|11
|10
|17. Altınordu
|11
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Wolverhampton
|10
|16
|8. Brighton
|10
|16
|9. Tottenham
|10
|15
|10. Everton
|10
|14
|11. Leicester City
|10
|14
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|12
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Granada
|11
|11
|15. Celta de Vigo
|12
|11
|16. Elche
|12
|10
|17. Deportivo Alaves
|11
|10
|18. Cádiz
|12
|9
|19. Levante
|12
|6
|20. Getafe
|12
|6