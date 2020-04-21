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Çocuklar evlerinden koşabilecek

23 Nisan’ın 100. yılını kutlamak için harekete geçen Eker, çocukların evlerinden katılabileceği 23 Nisan 100. Yıl Çocuk Koşusu düzenliyor. Bu, aynı zamanda, katılımcıların ayrı evlerden canlı bağlanarak yarıştığı Türkiye’deki “ilk” koşu etkinliği olma özelliğini taşıyor.

21 Nisan 2020 Salı 20:03
Çocuklar evlerinden koşabilecek

Kayıt yaptıran 6 ve 12 yaş arasındaki ilk 100 katılımcı, koşunun Eker’in Youtube kanalı üzerinden gerçekleşecek canlı yayınına katılabilecek. Sonraki katılımcılar da canlı yayını takip ederek yine koşuda yerini alabilecek. (Haber Merkezi)

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