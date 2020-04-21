Çocuklar evlerinden koşabilecek

Kayıt yaptıran 6 ve 12 yaş arasındaki ilk 100 katılımcı, koşunun Eker’in Youtube kanalı üzerinden gerçekleşecek canlı yayınına katılabilecek. Sonraki katılımcılar da canlı yayını takip ederek yine koşuda yerini alabilecek. (Haber Merkezi)