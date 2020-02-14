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Çocuk Diyabet Okulu eğitimleri sürüyor

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 3 Aralık tarihinde gerçekleştirilen Çocuk Diyabet Okulu’nun sona ermesi nedeniyle katılanlara diplomaları verildi.

Çocuk Diyabet Okulu eğitimleri sürüyor

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 3 Aralık tarihinde gerçekleştirilen Çocuk Diyabet Okulu’nun sona ermesi nedeniyle katılanlara diplomaları verildi.

14 Şubat 2020 Cuma 21:00
Çocuk Diyabet Okulu eğitimleri sürüyor

Yapılan açıklamada amacın diyabetli çocukların ve ebeveynlerinin diyabet konusunda bilgilerini arttırarak, diyabetin yönetiminde daha etkin rol almalarını sağlamak olduğunun ifade edildiği açıklamada, bu amaçla her hafta düzenli olarak eğitimlerin devam ettiği kaydedildi.

Eğitimlerin, Pediatri Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Havva Nur Peltek Kendirci, Pediatrik Diyabet Eğitim Hemşiresi Ümran Karayurt, Diyabet Diyetisyenleri Uzm.Şule Özdemir, Uzm. Serpil Ovalı Uluçay, Uzm. Psikolog Elvan Şarlı’dan oluşan ekip tarafından verildiğinin kaydedildiği açıklamada eğitimin haftalık 4’er saat olup 8 haftada tamamlandığı, eğitim sonunda katılan aile ve diyabetli çocuklara katılım belgesi verildiği kaydedildi.

Açıklamada, 05 Şubat 2020 tarihinde Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Muzaffer Karaca Konferans Salonu’nda yapılan törenle “Çocuk Diyabet Okulu Diplomaları”nın verildiği ve Çocuk Diyabet Okulu eğitiminin tamamen ücretsiz olduğu kaydedildi. (Haber Merkezi)

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