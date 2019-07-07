Çocuk bakım kursunda sertifika sevinci

Bu kapsamda düzenlenen Çocuk Bakım Elemanı kursunu bitirenler sertifikalarını aldı. Velipaşa Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen sertifika törenine Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat'ın eşi Hacer Yağbat, Kadın Kültür ve Sanat Merkezi Koordinatörü Nuran Hakyemez ve kursiyerler katıldı.

Çorum Belediyesi Velipaşa Kadın Kültür ve Sanat Merkezinde 8 ay süren Çocuk Bakım Elemanı Kursunda kursu başarıyla bitiren 18 kursiyer sertifikalarına kavuştu. Hafta da 5 gün ve toplamda 936 saat eğitim verilen kursta 0-18 yaş arası çocukların bakımı ile ilgili eğitim verildi.

(Haber Merkezi)