Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 21°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
99635
ALTIN
253.126
DOLAR
5.6173
STERLİN
7.0612
EURO
6.3041

Çocuk bakım kursunda sertifika sevinci

Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri kadınların kendilerini geliştirmeleri için meslek kurslarına devam ediyor.

Çocuk bakım kursunda sertifika sevinci

Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri kadınların kendilerini geliştirmeleri için meslek kurslarına devam ediyor.

07 Temmuz 2019 Pazar 21:00
Çocuk bakım kursunda sertifika sevinci

Bu kapsamda düzenlenen Çocuk Bakım Elemanı kursunu bitirenler sertifikalarını aldı. Velipaşa Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen sertifika törenine Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat'ın eşi Hacer Yağbat, Kadın Kültür ve Sanat Merkezi Koordinatörü Nuran Hakyemez ve kursiyerler katıldı.

Çorum Belediyesi Velipaşa Kadın Kültür ve Sanat Merkezinde 8 ay süren Çocuk Bakım Elemanı Kursunda kursu başarıyla bitiren 18 kursiyer sertifikalarına kavuştu. Hafta da 5 gün ve toplamda 936 saat eğitim verilen kursta 0-18 yaş arası çocukların bakımı ile ilgili eğitim verildi.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Sülüklüevler 38.Sokak’ta hummalı çalışma
Sülüklüevler 38.Sokak’ta hummalı çalışma
Gökgöz: “Sosyal medya her gördüğümüze inanmayalım”
Gökgöz: “Sosyal medya her gördüğümüze inanmayalım”
Rektör Öztürk Sungurlu’da
Rektör Öztürk Sungurlu’da
Cansuyu’nun kurban bedelleri belli oldu
Cansuyu’nun kurban bedelleri belli oldu
“Ötekileştirilip ayrıştırıldık”
“Ötekileştirilip ayrıştırıldık”
Çorum’u havalandırıyor
Çorum’u havalandırıyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim