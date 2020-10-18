Çoban Mobilya yeni yerinde

Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki 500 metrekarelik mağazalarına 2017 yılında yine aynı cadde üzerindeki ikinci şubeleri ile faaliyetlerini sürdüren Çoban Mobilya, Uğur Mumcu Caddesi No: 114 adresindeki 5 katlı 2 bin 500 metrekare alanlı yeni modern mağazasında hizmet vermeye başladı.

Giderek büyüyen firmalarının müşterilerine daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek adına Uğur Mumcu Caddesi’nde eski Aras Ticaret yerinde yeni mağazalarını hizmete açtığını söyleyen Murat Çoban, yenilenen yüzümüz ve yeni mağazamızda tüm Çorumlulara en kaliteli hizmeti sunmaya devam ettiklerini vurguladı.

Çoban Mobilya’nın yeni mağazasında 10 deneyimli ve güler yüzlü personeliyle fiyat ve hizmet anlayışından ödün vermeden mobilyayı sanata dönüştürmeye devam ettiğini söyleyen Murat Çoban, müşterilerinin mağazalarında beyaz eşya, koltuk takımı, köşe takımları, TV üniteleri, ankastre setler, yatak odası takımı, yemek odası takımı, mutfak takımı, genç odası takımı, küçük ev aletleri, beyaz eşya, perde, halı, bisiklet, aksesuar, düğün paketlerine kadar bir evin A’dan Z’ye tüm mobilya ihtiyacını bulabileceğini bildirdi.

“Kalitemizi sizinle tamamlıyoruz. Unutmayın siz varsanız biz de varız!” diyerek özellikle yeni evlenecek veya evini yenileyecek olan herkesi mağazalarına davet eden Çoban, ürün çeşitliliği de artan yeni mağazalarının Cennet Uyku Merkezi Yatak ve Baza bayiliğinin de bulunduğunu, pandemi döneminde hijyen, maske, sosyal mesafe kurallarına uyarak uygun fiyatlarla kredi kartına veya uzun vadeli elden taksitlerle bir destek de kendilerinin verdiğini vurguladı.

Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle mağazalarında gerekli dezenfeksiyonun yapıldığını, uygun fiyatlarına ek olarak bu dönemde sağlık çalışanlarına yüzde 10 ekstra indirim yaptıklarını, ayrıca öğrencilerin EBA TV uyumlu televizyonları yüzde 10 indirimle alabileceğini de kaydeden Murat Çoban, tüm Çorumluları mağazalarına davet etti.

(Nurdan AKBAŞ)