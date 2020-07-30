“Çivi bile çakılmayan hızlı tren 5 ayda nasıl bitecek?”

Projelendirme dışında daha çivi bile çakılmayan hızlı tren hattının önümüzdeki 5 ay gibi kısa bir sürede bitirilmesinin Çorum için hayati önem arz ettiğini ifade eden İl Başkanı Özsaçmacı, “İnşallah en kısa sürede Çorumumuz havayolu ve tren yoluna kavuşur” dedi.

“Müjdemi İsterim Çorumlu hemşerim” diyen İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, “Ulaştırma Bakanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır sağolsun. Amasya’dan bizlere mesajlar verdi, demiryolumuz 5 ay gibi kısa sürede bitireceğini 2020 bitiş tarihi verdi. Teşekkürler çabalarımızın haklılığını gördük” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sayılı sanayi şehirlerinden biri olan Çorum'un en hayati konusu olan havaalanı ve demiryolunun yıllardır yapılan açıklama, proje ve iktidar partisinin reklamlarına rağmen bir türlü gerçekleşemediğini vurgulayan Özsaçmacı, “Çorum bölgenin ve Türkiye'nin en önemli sayılı sanayi şehirlerinden biri. Şehrimizde bulunan üretime artı değer sağlayan işletmelerimizin en önemli sorunu nakliye hizmeti. Sanayi şehrimiz Çorum'da yer alan işletmelerimizin hammaddeye kolay ulaşabilmesi ve ürettiği ürünleri hızlıca transfer edebilmesi için bu şehre demiryolu şart. Bu şehre artı değer sağlayan işletmelerimiz uluslararası pazarda karayolu nakliyesi ile kendilerine yer kapmaya veya yerlerini kaybetmemeye çalışıyorlar. Çalışan, üreten ve ihraç yapan Çorum'a demiryolu neden lüks görünüyor?” diye konuştu.

Devlette devamlılığın esas olduğunu belirten Bekir Özsaçmacı, İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat’ın 2020 yılı içerisinde verdiği soru önergesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın verdiği cevapta, 100 km. lik Çorum-Kırıkkale demiryolu hat çalışmasının etütü yapılıp proje çalışmalarının tamamlandığı, 93 km. lik Merzifon-Çorum hattının ise proje ve etüt çalışmalarının devam ettiği, 2020 yılının 4. çeyreğinde proje ve etüt çalışmasının bitirilmesinin hedeflendiğinin kendileri ile paylaşıldığını söyledi.

Söz konusu çalışmaların 2020 yılı içinde tamamlanması ile yatırım programına teklif edileceğini bildiren İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, “Sayın Bakanımız Adil Karaismailoğlu, sanıyorum ki proje ve etüt tarihini açıklamaya çalıştı” dedi.

Çorum havaalanı içinde yine Bakanlıktan aldıkları cevabı paylaşan Özsaçmacı, “Bakanlığa havayolu ve demiryolunu sorduk, Bakanlık tarafından bize verilen cevapta Çorum’a havaalanı yapılmayacağını, Türkiye Hava Ulaşımı Edütü tarafından yapılan çalışmalarda Çorum’un yolcu beklentisi ve trafik öngörülerin yetersiz olduğu bilgisi verildi” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)