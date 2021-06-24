Cinsel istismara 10 yıl 5 ay ceza

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Çorumlu bir ailenin 12 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle geçtiğimiz aylarda tutuklanan ve yargılaması devam eden Eyüp Fatih Şağban, çocuğun cinsel istismarı suçundan 10 yıl, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olayın ardından mağdur çocuğun babası F.A. ile şeyh arasındaki konuşmalar sosyal medyada orta çıkmış ve baba F.A.’ya tarikat üyeleri tarafından saldırı düzenlemişti.

Şağban’a kız çocuğuna istismar gerekçesiyle 22,5 yıl, hürriyetinden yoksun kılma suçundan 26 yıl 3 aya kadar hapis cezası isteniyordu.

İstismarı reddederek bunun bir kumpas olduğunu iddia eden Şağban’ın avukatı ise “Çocuğun savcılık ve mahkemedeki ifadeleri tutarsız” demişti.

